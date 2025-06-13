Мобилизация до одного миллиона граждан России — нецелесообразное решение. Об этом в пятницу, 13 июня, заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник.
Командир спецназа «Ахмат» Министерства обороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов ранее призвал мобилизовать «минимум 500 тысяч человек», чтобы никто не позволил себе поступить с Россией так же, как с Ираном.
По словам парламентария, российская армия обладает достаточным запасом боевой техники и прочего вооружения, в том числе ядерного, для отражения любой атаки извне. Он отдельно отметил, что решение о дополнительном массовом наборе граждан в Вооруженные силы может принимать только Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
— Но готовность всегда должна быть, нормальные люди готовы защитить свою страну в любой момент, — передает слова Колесника News.ru.
Президент РФ Владимир Путин также заявил, что россияне добровольно принимают участие в специальной военной операции, в то время на Украине вылавливают людей, как собак. Официальный представитель Кремля в свою очередь отметил, что киевский режим, продлевая всеобщую мобилизацию и военное положение в стране, пытается спасти свою неустойчивую конструкцию.