В Госдуме ответили на призыв Алаудинова мобилизовать до миллиона россиян

Президент РФ Владимир Путин также заявил, что россияне добровольно принимают участие в специальной военной операции, в то время на Украине вылавливают людей, как собак. Официальный представитель Кремля в свою очередь отметил, что киевский режим, продлевая всеобщую мобилизацию и военное положение в стране, пытается спасти свою неустойчивую конструкцию.