«Оставлю в себе частичку детства навсегда». Выпускной над Неманом собрал около 2,6 тыс. юношей и девушек

13 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Большой городской выпускной в Гродно собрал около 2,6 тыс. юношей и девушек, получивших аттестаты зрелости, передает корреспондент БЕЛТА.
Уже во второй раз в Гродно организовали масштабный и красивый общий для всех праздник, который запомнится на всю жизнь каждому выпускнику. Символом праздника под названием «Выпускной над Неманом» стал кораблик, с надеждой устремленный в будущее.
Собравшиеся на площади Ленина юноши и девушки нарядные, бодрые и веселые.
Но исключительно особенным этот день станет для выпускников гимназии № 1 имени академика Е. Ф. Карского Яна и Ярослава Игнатовичей, братьев-близнецов, которые сегодня празднуют со всем городом не только выпускной, но и свое 18-летие. «На душе радостно и приятно, нас так много! Все такие красивые и взрослые. У нас всех начинается новый этап в жизни. Интересно, что наш день рождения выпал именно на этот день и вместе со всеми мы можем разделить не только общий для выпускников праздник, но и свой, личный. Хочется, чтобы огонь радости в наших душах горел и чтобы мы могли делиться им со всеми на протяжении всей нашей жизни», — сказали ребята. Ян, к слову, собирается стать специалистом в сфере международных коммуникаций, благодаря победе на областном этапе республиканской олимпиады по истории он уже без пяти минут студент ГрГУ им. Я. Купалы факультета истории, коммуникации и туризма. Олимпиадник по химии и биологии Ярослав же намерен стать врачом, мечтает быть нейрохирургом.
Фото на память об особенном дне, который подводит черту между детством и юностью, делают подруги Вера Морозова и Мария Дмитрук. «Взволнованы, день чудесный, погода не подвела, атмосфера прекрасная, ждем концерт. Все рады за нас, и мы за себя рады», — поделилась выпускница гимназии № 3 им. О. И. Соломовой, которая планирует поступать в ГрГМУ.
Выпускница гимназии № 5 им. В. С. Короткевича, которая намерена стать студенткой биофака ГрГУ им. Я. Купалы, дополняет: «Хочется сегодня всем нам пожелать никогда не сдаваться и идти к своей цели».
«Атмосфера крутая, аттестаты получили, торжество было классное. До сих пор не верится, что школа окончена. Кажется, что 1 сентября все еще пойду на линейку. А вообще все улыбаются, музыка хорошая, глаза у всех горят, здоровский праздник», — поделился выпускник 5-й гимназии Дмитрий Федюк.
Его одноклассник Андрей Василевич дополнил: «Смешанные чувства. Вроде такой большой период в жизни закончился, а вроде и здорово, что повзрослели. Не хочется с детством прощаться, оставлю его часть в себе навсегда».
Выпускница гимназии № 1 имени академика Е. Ф. Карского Дарья Баум поделилась, что для нее сегодня очень волнительный день. «Проучившись в гимназии 11 лет, по праву ее считаешь своим вторым домом. Своих учителей ты считаешь вторыми родителями. И поэтому довольно грустно осознавать, что буквально через один день ты придешь в эти стены не как ученик, а как выпускник и гость. Я хочу сказать огромное спасибо нашей гимназии, учителям. Они очень много в меня вложили, и я очень многого достигла и узнала от них», — сказала девушка, которая мечтает стать судьей.
Рассказывая о том, какое воспоминание о школьных годах останется с нею навсегда, Дарья отметила: «Помню и сохраню воспоминание о том, как меня первоклассницу выводил на линейку 1 сентября одиннадцатиклассник. У меня настолько хорошо сложились с этим человеком взаимоотношения, что мы до сих пор общаемся, и мы всегда рады друг друга видеть, и это как-то так душевно, так тепло. И я тоже выводила девочку на линейке 1 сентября, и подружилась с ней. Я буду ждать, когда она выпустится и обязательно к ней приду на последнюю линейку».
Заместитель директора по учебной работе гимназии № 5 им. В. С. Короткевича Наталья Матвейчик поделилась, что несмотря на то, что выпускать во взрослую жизнь 11-классников не впервой, но все равно каждый раз новые ощущения и эмоции. «Очень волнительно. И, знаете, чувствую большую любовь к ним. Слезы на глазах наворачиваются. Мы их очень любим и гордимся ими, наших выпускников немного, всего чуть больше 30, и у них четыре золотых медали, одна серебряная и пять стобальных аттестатов, — сказала она. — Я уверена, что их ждет прекрасное будущее, и я бы им пожелала не бояться мечтать, потому что мечты сбываются, даже самые невероятные».
Радуется и грустит одновременно мама выпускника средней школы № 3 им. В. М. Усова Татьяна Дановская. «Сын повзрослел очень быстро, выбрал для себя профессию врача, сам решил с 6 класса заниматься биологией и не оставил мечту. Жалко, конечно, отпускать ребенка своего. Хотелось бы его детство продлить. Но взросление неизбежно, поэтому хочется пожелать сыну быть уверенным в себе, всегда помнить, что мы его поддержим, мы его любим и будем рядом», — сказала она.
Торжественным шествием герои дня прошли по историческому центру Гродно к Советской площади. По пути их приветствовали горожане, напутствующие их тем, что все у них получится. На открытой сцене на Советской площади подарком для выпускников стал концерт популярных и любимых молодежью исполнителей. И впереди трогательный момент, когда герои праздника все вместе споют нестареющую романтичную песню «Крылатые качели». Завершением торжества станет красочный салют. -0-
Фото Леонида Щеглова.