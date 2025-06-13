«Оставлю в себе частичку детства навсегда». Выпускной над Неманом собрал около 2,6 тыс. юношей и девушек

Но исключительно особенным этот день станет для выпускников гимназии № 1 имени академика Е. Ф. Карского Яна и Ярослава Игнатовичей, братьев-близнецов, которые сегодня празднуют со всем городом не только выпускной, но и свое 18-летие. «На душе радостно и приятно, нас так много! Все такие красивые и взрослые. У нас всех начинается новый этап в жизни. Интересно, что наш день рождения выпал именно на этот день и вместе со всеми мы можем разделить не только общий для выпускников праздник, но и свой, личный. Хочется, чтобы огонь радости в наших душах горел и чтобы мы могли делиться им со всеми на протяжении всей нашей жизни», — сказали ребята. Ян, к слову, собирается стать специалистом в сфере международных коммуникаций, благодаря победе на областном этапе республиканской олимпиады по истории он уже без пяти минут студент ГрГУ им. Я. Купалы факультета истории, коммуникации и туризма. Олимпиадник по химии и биологии Ярослав же намерен стать врачом, мечтает быть нейрохирургом.