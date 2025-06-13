Радостно, волнительно и немного грустно. «Звездный выпускной» собрал в Могилеве более 1,9 тыс. выпускников

13 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Общегородской «Звездный выпускной» собрал на площади Единства в Могилеве более 1,9 тыс. выпускников. Яркий, масштабный и музыкальный праздник стал финальным аккордом школьной жизни, а также трогательным прощанием с любимыми учителями и одноклассниками, передает корреспондент БЕЛТА.
Главными героями праздника неизменно стали нарядные, улыбчивые и воодушевленные выпускники всех учебных заведений города. Они прибыли на праздник в автобусах сразу после торжественного вручения аттестатов и под объявление ведущих проходили в фан-зону. Мероприятие разделилось для ребят на две части — официальную, с чествованием золотых медалистов и поздравлением от председателя горисполкома, и неофициальную — концерт-дискотеку, которую подарил выпускникам город. К слову, в этом году золотые медали получил 127 могилевских выпускников.
Председатель Могилевского горисполкома Сергей Чертков подчеркнул, что этот выпускной вечер стал особенным не только в жизни ребят, но и всего Могилева. «Открывается новая страница жизни для юных могилевчан — талантливых, умных, целеустремленных выпускников 2025 года, — отметил он. — Именно им предстоит писать следующую главу истории нашего любимого города. Школьный путь длиною в 11 лет завершен, это были годы первых серьезных побед и ценных уроков, которые преподнесла жизнь. Выпускники прошли через волнение контрольных, радость отличных отметок, трепет перед экзаменами. Все это время их сопровождали учителя».
Отдельные слова благодарности были адресованы педагогам, которые не просто давали знания, а вырастили личности, вложили в каждого выпускника частицу своей души, а также учили ценить дружбу, строить взаимоотношения в коллективе. «Отдельно хочу поблагодарить родителей, которые все эти годы были опорой и поддержкой для своих детей, переживали и радовались вместе с ними, — продолжил Сергей Чертков. — Сегодня перед выпускниками открывается новая страница и мы верим: где бы они не оказались после школы, они пронесут через всю жизнь любовь к родному городу и своей стране, ведь именно они будут развивать экономику региона, создавать новые рабочие места, совершенствовать городскую инфраструктуру, сохранять и приумножать культурное наследие».
Выпускница гимназии № 3 и золотая медалистка Анастасия Шваюнова ждала выпускной с нетерпением. Последний год был для нее напряженным, трудным и ответственным, поэтому праздник стал хорошей возможностью повеселиться и получить эмоциональную разрядку. «Я очень много готовилась, и это было достаточно сложно, но возможно, — признается девушка. — Золотая медаль для меня очень ценна, это большое достижение и труд. Планирую поступать в БГУ на химический факультет, фармацевтическую деятельность. Хочу связать свою жизнь с химией, буду заниматься производством лекарственных препаратов».
Юная могилевчанка признается, что выпускной для нее — очень радостное событие, но в палитре чувств волнение тоже присутствует. А еще ей немного грустно от того, что прощается с друзьями и школьной порой.
С белой лентой выпускника через плечо среди золотых медалистов стоит учащийся СШ № 5 Могилева Дмитрий Герасимович. «Золотая медаль для меня — это достижение, к которому я шел с первого класса — много читал, настраивался на отличную учебу, — улыбается парень. — Хочется получить достойную профессию, которая будет нужна этому миру. Планирую связать свою жизнь с энергетикой, буду поступать в столичный вуз. Уверен, что связанная с этой отраслью профессия всегда будет актуальна. Мой отец также работает в энергетической сфере, хочу продолжить его путь».
Выпускник признается, что прощаться со школой ему очень грустно. «Чувства и эмоции переполняют, но я держусь, — признается он. — Очень рад, что выпускной проходит в таком формате — все очень красивые и классные. А еще для нас подготовили замечательный концерт. Это очень хорошая и памятная история — вот так ярко и весело закончить 11 лет обучения, поэтому точно будет что вспомнить. Получим впечатления на всю жизнь!».
Общегородской «Звездный выпускной» уже стал доброй традицией для Могилева. Каждый раз мероприятие собирает тысячи зрителей и дарит незабываемые эмоции от выступления любимых артистов. Так, главными хедлайнерами сегодняшнего вечера стали популярный исполнитель Ваня Дмитриенко и легендарная группа «На-На». На сцене также зажигают белорусские артисты Никита Камадей, «Мята» и «Розовые розы».-0-