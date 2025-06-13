Радостно, волнительно и немного грустно. «Звездный выпускной» собрал в Могилеве более 1,9 тыс. выпускников

Отдельные слова благодарности были адресованы педагогам, которые не просто давали знания, а вырастили личности, вложили в каждого выпускника частицу своей души, а также учили ценить дружбу, строить взаимоотношения в коллективе. «Отдельно хочу поблагодарить родителей, которые все эти годы были опорой и поддержкой для своих детей, переживали и радовались вместе с ними, — продолжил Сергей Чертков. — Сегодня перед выпускниками открывается новая страница и мы верим: где бы они не оказались после школы, они пронесут через всю жизнь любовь к родному городу и своей стране, ведь именно они будут развивать экономику региона, создавать новые рабочие места, совершенствовать городскую инфраструктуру, сохранять и приумножать культурное наследие».