Концерт-открытие Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Маладзечна» посвятили Елисеенкову

13 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Концерт-открытие XXIV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «МАЛАДЗЕЧНА-2025» посвятили творчеству белорусского композитора, заслуженного деятеля искусств Олега Елисеенкова, сообщила корреспонденту БЕЛТА режиссер-постановщик концерта-открытия Нина Осипова.
Лукашенко: фестиваль белорусской песни и поэзии стал знаковым событием в культурной жизни страны.
«Сегодня открытие фестиваля. Очень правильно оргкомитет решил этот праздничный вечер посвятить творчеству композитора Олега Елисеенкова, почетного гражданина Молодечно, лауреата премии Союзного государства и всеми нами любимого человека, который столько сделал для белорусской эстрады», — сказала Нина Осипова.
По ее словам, идею удалось реализовать. Об этом можно судить даже по тому, что все, кого приглашали работать в этом концерте, с радостью восстанавливали старые песни, учили новые.
«Весь концерт состоит из песен Олега Елисеенкова. И этот концерт не вместил десятой доли этих богатств, этих песен», — отметила режиссер-постановщик. Она заметила, что репертуары таких уважаемых исполнителей, как Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, процентов на 50 состоят только из песен Олега Николаевича.
Только в финале звучит гимн фестиваля — песня Игоря Игоревича Паливоды. В мае этого года исполнилось 75 лет со дня рождения этого известного белорусского композитора, пианиста и аранжировщика.
«Очень хорошо, что Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии дает возможность вспомнить тех людей, которые имеют прямое отношение к этому фестивалю, которые вложили в него душу, сердце и всего себя», — продолжил художественный руководитель — главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси имени М. Я. Финберга Максим Рассоха.
По его словам, решение посвятить открытие фестиваля памяти этого легендарного человека было единогласным. Прозвучат песни, которые знают и помнят, на которых выросли. Будут и те, которые немного призабыты. Но все они — интересные, настоящие шлягеры. Композиции прозвучат в исполнении солистов оркестра и приглашенных артистов. В частности, прозвучат голоса Ирины Дорофеевой, Жанет, Анатолия Ярмоленко, Александра Солодухи, вокальной группы «Чистый голос» и др.
К слову, непосредственно к этому концерту сделали новые аранжировки для оркестра — они прозвучат впервые. «Думаю, что Олег Елисеенков был бы очень рад тому, что его песни приобрели новое звучание благодаря исполнению оркестра — не просто какого-то небольшого ансамбля», — сказал Максим Рассоха.
Говоря о концепции концерта-открытия, художественный руководитель обратил внимание, что это все-таки концерт — не шоу и не театральная постановка. Это концерт из музыкальных номеров, которые чередуются видеоотбивками, на которых говорит сам Олег Елисеенков.
«На мой взгляд, довольно хорошее режиссерское решение. Концерт идет нон-стоп, слов ведущих не много. В основном говорит с экрана Олег Елисеенков. Он даже поет с экрана. Да, мы подготовили такой эксперимент, такой творческий перфоманс, когда Елисеенков на видео поет песню, а оркестр живьем ему аккомпанирует», — рассказал Максим Рассоха.
По его словам, композитор любил петь свои песни. «Мы отделили голос от аккомпанемента и будем играть живьем. Хочется, чтобы его голос звучал, чтобы он звучал — все-таки это вечер Олега Николаевича. Хотя его нет с нами в живых, но он будет с нами в этот вечер», — заключил художественный руководитель.
Фестивальная неделя в Молодечно стартовала во вторник. Сегодня состоится официальное открытие XXIV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «МАЛАДЗЕЧНА-2025».-0-