Концерт-открытие Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Маладзечна» посвятили Елисеенкову

По его словам, композитор любил петь свои песни. «Мы отделили голос от аккомпанемента и будем играть живьем. Хочется, чтобы его голос звучал, чтобы он звучал — все-таки это вечер Олега Николаевича. Хотя его нет с нами в живых, но он будет с нами в этот вечер», — заключил художественный руководитель.