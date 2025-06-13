Умерший от лейкемии 15-летний подросток станет первым святым XXI века

Итальянский подросток Карло Акутис, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет в 2006 году, будет причислен к лику святых. Об этом заявил папа римский Лев XIV.
Церемония канонизации юноши состоится 7 сентября на площади Святого Петра, к ней присоединятся тысячи молодых людей. Акутис среди прочего создал цифровой ресурс, на котором документировались чудеса. Он стал крайне известен среди молодых приверженцев католической веры и приобрел неофициальное звание «инфлюенсер Бога». При этом для причисления к лику святых человек должен совершить два подтвержденных чуда.
— Акутис… исцелил бразильского мальчика с врожденным дефектом, из-за которого он не мог нормально есть… Второе чудо, приписываемое Акутису, касается сообщения об исцелении девочки из Коста-Рики, которая получила травму головы после падения с велосипеда, — передает CNN.
15 июня папа римский Франциск признал героические заслуги испанского архитектора Антонио Гауди, известного благодаря руководству строительством собора Святого Семейства в Барселоне, и причислил его к лику блаженных.