Умерший от лейкемии 15-летний подросток станет первым святым XXI века

Церемония канонизации юноши состоится 7 сентября на площади Святого Петра, к ней присоединятся тысячи молодых людей. Акутис среди прочего создал цифровой ресурс, на котором документировались чудеса. Он стал крайне известен среди молодых приверженцев католической веры и приобрел неофициальное звание «инфлюенсер Бога». При этом для причисления к лику святых человек должен совершить два подтвержденных чуда.