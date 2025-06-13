Известная авиакомпания приостановила полеты в Россию

В нем говорится, что решение о приостановке полетов принято «в связи с текущей ситуацией и закрытием воздушного пространства» на Ближнем Востоке.
В Air Arabia также сообщили, что некоторые рейсы в другие страны задерживаются или перенаправляются.
Авиакомпания выполняет рейсы из Абу-Даби, Шарджи и Рас-эль-Хаймы.
Флагманская авиакомпания ОАЭ Emirates на фоне эскалации на Ближнем Востоке также отменила ряд рейсов в Иорданию, Ирак, Иран и Ливан, которые должны были состояться 13 и 14 июня.
13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.