Лидер Ирана Хаменеи заявил, что Израиль не избежит ответственности за атаки

На фоне этих событий президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским лидером Масудом Пезешкианом. В ходе беседы Путин выразил соболезнования в связи с жертвами, включая мирных жителей, пострадавших от израильских ударов. Кроме того, российский лидер обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, уделив внимание текущей обстановке в регионе.