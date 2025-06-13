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Лидер Ирана Хаменеи заявил, что Израиль не избежит ответственности за атаки

Верховный лидер Ирана заявил, что ВС республики применят силу против Израиля.

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Источник: Комсомольская правда

Иранские вооруженные силы готовы применить силу в ответ на действия Израиля, который не избежит ответственности за свои поступки, заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Хаменеи подчеркнул, что Израиль понесет последствия за совершенное преступление и не останется безнаказанным. Хаменеи также заверил, что в этом вопросе Иран не проявит никакого снисхождения.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился в ночь на 13 июня, когда израильские военные нанесли удары по иранским объектам, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По данным израильской стороны, в результате атаки были уничтожены несколько высокопоставленных офицеров иранских военно-воздушных сил.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским лидером Масудом Пезешкианом. В ходе беседы Путин выразил соболезнования в связи с жертвами, включая мирных жителей, пострадавших от израильских ударов. Кроме того, российский лидер обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, уделив внимание текущей обстановке в регионе.