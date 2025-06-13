Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 14 июня

Затевать серьёзный ремонт или строительство — особенно нельзя ставить заборы или менять вход в дом. Участвовать в ссорах и конфликтах — считается, что это притянет беды. Бездельничать и лениться — день требует уважительного отношения к труду. Подбирать на улице острые или блестящие предметы — в народе это связывали с риском неудач. Давать деньги в долг — можно навлечь на себя финансовые трудности. Врать или лицемерить — обман, совершённый в этот день, возвращается обратно. Надевать чужие вещи — особенно опасались чужой обуви и головных уборов.