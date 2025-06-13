Сохранить волшебство момента. Витебские школьники поделились, какие эмоции испытывают на выпускном

Ее папа, который пережил уже один выпускной со старшим сыном, признался, что за дочь переживает чуть больше только потому, что она — хрупкая девочка, хоть и с сильным внутренним стержнем. Тот факт, что Настя уедет из отчего дома в столицу, его все же не пугает. «Я рос в 1990-е, у нас тогда даже на улицу было страшно выходить. Если ты парень, то драка обеспечена. Сейчас все по-другому. Я не боюсь отпускать ребенка в любой город страны, я уверен, что все будет хорошо. Дочери и всем ребятам я желаю, чтобы у них были такие друзья, с которыми они хотели бы встречаться, даже если их разбросает по разным городам. Я сам учился в СШ № 12, теперь это гимназия № 1, и мы с одноклассниками каждые пять лет обязательно собираемся. Приезжают наши выпускники даже из России, где они живут и работают. Я для всех желаю таких людей, коллектив, команду, дружную и сплоченную, кто готов помочь и поддержать в любую минуту», — высказал теплые слова отец выпускницы.