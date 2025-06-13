Сохранить волшебство момента. Витебские школьники поделились, какие эмоции испытывают на выпускном

13 июня, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. У всех белорусских 11-классников сегодня проходит выпускной бал. Учащиеся витебской гимназии № 8 рассказали корреспонденту БЕЛТА, какие эмоции переживают в день прощания со школой, а педагоги и родители — что хотели бы пожелать ребятам на будущее.
Нарядные платья девушек, гордая осанка парней, облаченных в строгие костюмы, полные гордости глаза учителей и попытки сдержать слезы родителей — почти все выпускные балы в этом похожи друг на друга, но в каждом из них есть своя неповторимая атмосфера. А все потому, что из года в год меняются дети, устремления и предпочтения молодежи, их взгляды на жизнь. И замечают это в первую очередь педагоги, которые не единожды отпускали во взрослый полет своих оперившихся птенчиков — любимых учеников.
У классного руководителя 11 «Б» Лилии Гурской в этом году уже пятый выпуск. «Даже несмотря на то, что я 36 лет в педагогике, для меня каждый выпускной, как в первый раз. Это новые лица, дети, интересы. Мой 11 “Б” — это мои дети, каждый — личность со своими эмоциями, настроением. Моя задача как педагога состояла в том, чтобы передать знания, научить, и чтобы это было интересно, запомнилось надолго. Мне есть с чем сравнить, и я хочу сказать, что нынешнее поколение отличается от того, которое было даже пять лет назад. Эти дети стараются сами разобраться со своими проблемами, они считают себя самостоятельными, хотя, по сути, это большие дети. Они по-другому видят мир, иначе относятся к жизни, где-то легче, а в каких-то, казалось бы, элементарных вопросах, им сложно. Поэтому есть ребята, которые приходят за советом, видят во взрослых добрых помощников», — рассказала педагог.
Так совпало, что в этом году гимназию окончила и ее дочь. И маме выпускницы совсем не верится, что любимое дитя стало взрослым. «Я обещала дочери, что не буду плакать на выпускном, но уже когда она собиралась дома, наряжалась, делала прическу, я не удержалась, поплакала. Никак не верится, что еще вчера она была малышкой, и уже первого сентября я приду сюда на работу, а она будет учиться не рядом, поступит в университет. Не только нашим, но и всем выпускникам этого года я хотела бы пожелать, чтобы у них все получилось. Самое главное в жизни — это счастье и любовь», — поделилась Лилия Гурская.
У выпускников сегодня горели глаза и от большого праздника, и от ощущения, что они стали взрослыми. «Я тщательно готовилась к выпускному, задолго до него выбирала платье, аксессуары, никак не могла найти то, которое мне понравилось бы. Наконец остановилась на наряде голубого цвета, он напомнил мне платье Золушки. Думаю, мне хотелось создать сказочный образ и сохранить волшебство момента, когда я получу свой аттестат. Перед самим выпускным балом я собиралась всего час, потому что уже знала, сколько мне нужно времени: вчера прошла “репетиция” сборов перед церемонией вручения нам золотых медалей», — рассказала Анастасия Кунцевич.
Выпускница подчеркнула, что этот день для нее наполнен прежде всего радостью, ведь успехи в учебе даются усердием и трудами, и теперь она видит результат своих усилий. Олимпиады, конкурсы, экзамены — девушка везде хотела проявить себя только с лучшей стороны. Анастасия выбрала очень интересную профессию — она мечтает стать химиком-инженером и планирует поступать в Белорусский госуниверситет. О жизни в столице вдали от родных она отозвалась так: «Будет грустно, но я открыта для всего нового, люблю экспериментировать и смело иду вперед». Этот принцип станет и ее профессиональным кредо, заверила очаровательная витебчанка.
Ее папа, который пережил уже один выпускной со старшим сыном, признался, что за дочь переживает чуть больше только потому, что она — хрупкая девочка, хоть и с сильным внутренним стержнем. Тот факт, что Настя уедет из отчего дома в столицу, его все же не пугает. «Я рос в 1990-е, у нас тогда даже на улицу было страшно выходить. Если ты парень, то драка обеспечена. Сейчас все по-другому. Я не боюсь отпускать ребенка в любой город страны, я уверен, что все будет хорошо. Дочери и всем ребятам я желаю, чтобы у них были такие друзья, с которыми они хотели бы встречаться, даже если их разбросает по разным городам. Я сам учился в СШ № 12, теперь это гимназия № 1, и мы с одноклассниками каждые пять лет обязательно собираемся. Приезжают наши выпускники даже из России, где они живут и работают. Я для всех желаю таких людей, коллектив, команду, дружную и сплоченную, кто готов помочь и поддержать в любую минуту», — высказал теплые слова отец выпускницы.
Педагогический коллектив гимназии в этом году особенно рад за ребят. Из 121 выпускника 23 получили золотые медали, 15 — сдали ЦЭ на 100 баллов. Урожайным на достижения год стал и для Всеволода Савчука — у молодого человека две «сотни» по ЦЭ и аттестат с высшим средним баллом — 10. Тем не менее «ботаником» он себя совсем не считает. «Я с первого класса старался учиться хорошо, чтобы не отставать и не запускать какие-то темы, но не могу сказать, что уделял время только учебе. Я пять лет занимался кикбоксингом, а свободное время посвящал хобби — играю на гитаре. Также очень люблю читать, предпочитаю русскую классику за красоту слога и извечные темы, интересующие все человечество», — отметил один из лучших выпускников гимназии.
Впереди у ребят еще много испытаний, экзаменов, которые им подбросит жизнь, но все они смотрят в будущее с верой в лучшее и в свои силы. -0-Фото Александра Хитрова.