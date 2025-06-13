Найдут и покарают: опубликован список самых разыскиваемых наёмниц ВСУ

Известно, что женщина по прибытии на Украину вступила в отряд «Арей», который был связан с запрещенной в РФ организацией. В период с 1 мая по 30 ноября 2024 года совершала противоправные действия на территории Курской области. Как наемница получила порядка семи тысяч долларов и осталась недовольна заработком. По одной из версий, именно поэтому она решила уехать на родину, по другой — датчанка покинула ряды ВСУ, повздорив с двумя французскими коллегами, которых позже обвинили в изнасиловании.