Найдут и покарают: опубликован список самых разыскиваемых наёмниц ВСУ

Наемница ВСУ из Дании 28-летняя Аннабель Йоргенсен 11 июня Вторым Западным окружным военным судом была заочно приговорена к 26 годам лишения свободы (прокурор требовал 30 лет). Как стало известно aif.ru, это лишь на один год меньше наиболее сурового наказания, вынесенного когда-либо женщине в РФ.
Иностранка обвиняется в большом количестве тяжких преступлений. Кроме незаконного пересечения границы РФ, датчанке вменяют совершение террористического акта, незаконный оборот оружия, контрабанду взрывчатых веществ и др.
Известно, что женщина по прибытии на Украину вступила в отряд «Арей», который был связан с запрещенной в РФ организацией. В период с 1 мая по 30 ноября 2024 года совершала противоправные действия на территории Курской области. Как наемница получила порядка семи тысяч долларов и осталась недовольна заработком. По одной из версий, именно поэтому она решила уехать на родину, по другой — датчанка покинула ряды ВСУ, повздорив с двумя французскими коллегами, которых позже обвинили в изнасиловании.
Иностранные наемницы, разыскиваемые правоохранителями РФ.
Йоргенсен не единственная наемница ВСУ, разыскиваемая правоохранительными органами России.
По словам адвоката, члена совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Дмитрия Краснова, всем «солдаткам удачи», прибывшим на Украину, грозит максимально строгое наказание, предусмотренное российским законодательством. И особенно это касается тех, кто совершил вторжение в Курскую область.
Кети Лешкашели (Грузия).
30-летняя Лешкашели состоит на должности снайпера в «Грузинском легионе»*. Сама она утверждает, что является парамедиком. Отличается агрессивными русофобскими взглядами. Любит позировать на фоне раскуроченной военной техники и разрушенных зданий, не скрывает, что часто вынуждена принимать психостимуляторы, чтобы не спать в течение суток. Осенью 2023 года грузинка получила от главнокомандующего ВСУ награду «Золотой крест». Им награждают рядовых за успешное выполнение боевых задач. Еще Лешкашели считает, что за ней охотятся российские военные.
В марте 2024 года наёмница «Грузинского легиона»* была объявлена в розыск по линии МВД РФ, при этом по какой конкретно статье в ориентировке указано не было.
Сандра Андерсен Эйра (Норвегия).
39-летняя Сандра Андерсен Эйра до того, как стать наемницей ВСУ и вступить в ряды «Интернационального легиона», была членом Саамского парламента Норвегии. На Украине она себя сначала называла военным медиком. Однако позже норвежка подписала новый контракт и уже числилась военным инструктором в 37-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.
Андерсен была замечена на разных направлениях — в частности, в Николаеве и Бахмуте. Женщина часто через соцсети собирает пожертвования с помощью своей личной почты, для чего проводит пресс-конференции на тему «благотворительности». Дальнейшую судьбу присланных денег и материальных ценностей достоверно проверить невозможно.
В апреле 2024 года сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Сандру Эйру по статье УК РФ «наемничество». Сейчас ей грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Женщина объявлена в международный розыск.
В мае 2025 года норвежский телеканал TV2 сообщил, что после замужества с украинским солдатом в 2024 году Эйра ожидает ребёнка.
Русудан Иванеишвили (Грузия).
Грузинская снайперша 1995 года рождения, воюющая в рядах ВСУ, участвует в боевых действиях против российских военных на Украине под позывным Никита.
В самом начале СВО Иванеишвили засветилась на скандальном видео с пытками пленного танкиста наемниками «Грузинского легиона»*. Основным участником этого эпизода стал ее муж — ветеран АТО и участник миссии НАТО в Афганистане, наемник Гела Бегларашвили.
На сегодняшний день Иванеишвили в России заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.
Джойс Костер (Голландия).
Джойс Костер приехала на Украину, провела там две недели и спешно улетела обратно в Голландию. На родине она рассказывала, что ей чудом удалось выжить при обстреле казарм Яворивского полигона, а также обвиняла украинские власти за дезорганизацию и ложь по поводу экипировки легионеров.
Следственный комитет РФ обвиняет 40-летнюю наемницу ВСУ в совершении преступлений в отношении русскоязычных граждан на территории Украины.
Костер — мать троих детей. Она также является участницей операции в Косово.
Главой СК Александром Бастрыкиным следователям поручено принять меры к установлению местонахождения голландки и документированию всех фактов ее противоправной деятельности.
Как используют женщин в ВСУ.
Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин рассказал, что женщины в украинских войсках чаще всего становятся снайперами, операторами БПЛА и медиками. Эти направления они выбирают, поскольку изначально слабее мужчин физически.
«Кроме того, женщины также идут в диверсанты. То есть они могут переодеваться в гражданскую одежду, нырять на нашу сторону и устраивать диверсии», — сообщил эксперт.
При этом, как отмечают эксперты, женщины, которые идут в штурмовики и в отряды дроноводов, более жестоки по отношению к противнику и пленным, чем мужчины.
«В рядах ВСУ в зоне СВО часто встречаются женщины-операторы БПЛА, и зачастую те, которые там встречаются, отличаются повышенной жестокостью», — отметил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Женщины-операторы беспилотников ВСУ, как женщины-снайперы. Были случаи, как они добивали раненых, просто уничтожали их», — рассказал Кондратьев.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.