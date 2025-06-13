Армия Израиля зафиксировала пуски ракет с территории Ирана

Израиль зафиксировал запуск ракет с территории Ирана. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По словам ее представителей, израильские системы противовоздушной обороны готовы к перехвату иранских снарядов. Граждан страны призвали укрыться в безопасном месте и не покидать убежище до получения дальнейших инструкций.
— Покидать защищенное пространство разрешается только после получения четкого указания. Продолжайте следовать инструкциям Командования тыла, — передает официальный Telegram-канал ЦАХАЛ.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре заявил, что целью атак является устранение угрозы для еврейского государства, и отметил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответ на это предупредил, что Вооруженные силы исламской республики дадут законный ответ на удар Израиля так, что враги пожалеют о содеянном. Его американский коллега Дональд Трамп в свою очередь назвал атаку израильской армии на иранские ядерные объекты превосходной и сказал, что «впереди будет еще много всего».
Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».