«Около 10 тыс. человек отметили День России на Северном и Южном речных вокзалах. Эти площадки стали популярными точками притяжения для москвичей и гостей столицы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать инфраструктуру речных вокзалов и проводить здесь больше интересных мероприятий», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.