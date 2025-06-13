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Около 10 тыс. человек отметили День России на Северном и Южном речных вокзалах

Около 10 тыс. человек отметили День России на Северном и Южном речных вокзалах, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как создавалась новая Россия
Источник: РИА "Новости"

«Около 10 тыс. человек отметили День России на Северном и Южном речных вокзалах. Эти площадки стали популярными точками притяжения для москвичей и гостей столицы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать инфраструктуру речных вокзалов и проводить здесь больше интересных мероприятий», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как это было: раздавали ленты цвета российского триколора; наслаждались музыкальной программой с участием артистов «Музыка в метро»; учились новому на мастер-классах; фотографировались с любимыми детскими персонажами; пробовали бесплатные угощения.