Объявлены победители кинофестиваля «Евразия-Кинофест»

В Сочи завершился II Международный фестиваль кино стран Евразии — «Евразия-Кинофест». Одной из ярких наград стал приз «За вклад в развитие кинематографа», вручённый сербскому актёру и режиссёру Гойко Митичу.
Особое внимание жюри и оргкомитета было сосредоточено на фильмах, сохраняющих историческую память и культурную преемственность. Так, фильм «Обитель святой Ефросиньи» (реж. Владимир Луцкий, Беларусь) получил специальный приз АНО «Евразия», а картина «Эвакуация» (реж. Фархат Шарипов, Казахстан) — приз президента кинофестиваля. Её оператор Александр Плотников также отмечен за лучшую операторскую работу.
Приз за лучший дебют достался фильму «Сумаляк» узбекского режиссёра Арутюна Сагателяна. Лучшим полнометражным фильмом стал международный проект «Нави: дорогая будущая я» (Кения, Германия). Приз за женскую роль увезла в Турцию актриса Нур Сюрер («Участь»), а за мужскую — Александр Адабашьян из России («Двое в одной жизни, не считая собаки»), эта же лента завоевала и приз зрительских симпатий.
В документальном кино лучшей признана российская работа «Я явилась не гостить» (реж. Борис Травкин), а в короткометражной программе победил фильм «Про корову» (реж. Антон Симухин и Николай Алексеев, Россия). Особые награды получили также фильмы из Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Турции и Казахстана.
Кинофестиваль — это не только площадка для премьер, но и важная образовательная и профессиональная платформа. Гостей ждала насыщенная программа, среди которых были мастер-классы, круглые столы, встречи с мэтрами кино, питчинги и обсуждения совместных проектов. Особое внимание было уделено молодым режиссерам и сценаристам, в том числе участникам Молодежной ассоциации кинематографистов Евразии.
Первый фестиваль «Евразия-Кинофест» проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Он собрал больше 250 кинематографистов и экспертов из 18 стран, в том числе Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Индии и Китая. Зрителями кинофестиваля стали больше 10 тысяч человек.
Отметим, форум проводила в Сочи автономная некоммерческая организация «Евразия» с 6 по 13 июня. Цель фестиваля — формирование общего евразийского кинопространства, укрепление культурных связей и продвижение традиционных ценностей через искусство. В конкурсную и внеконкурсную программу вошли фильмы из России, Армении, Индии, Сербии, Германии, Узбекистана, Казахстана, Турции, Бразилии, ЮАР и других стран. На фестивале собрались представители 26 стран и больше 15 тысяч человек. Всего было показано 90 фильмов, из них 45 премьер.
Церемония закрытия состоялась 13 июня в Летнем театре парка им. Фрунзе. Перед началом по красной дорожке прошли звезды евразийского кино — режиссеры, актеры, продюсеры, сценаристы. Затем перед гостями выступили президент фестиваля, российский и узбекский режиссер, актер, сценарист и продюсер Джаник Файзиев, депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.
Среди почетных гостей и участников — директор «Мосфильма» народный артист России Карен Шахназаров; заслуженная артистка России Мария Шукшина; главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян; Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Александр Олешко, Гоша Куценко; сербский кинорежиссер и актер Гойко Митич; бразильский актер театра и кино, продюсер, сценарист Педро Нешлинг; звезды французского кино Сами Насери и Фредерик Дифенталь; советская, узбекская и российская певица Азиза; народная артистка РСФСР Лариса Лужина; народный артист РСФСР, актер и режиссер Сергей Никоненко; заслуженный артист России актер Андрей Руденский; испанский актер Хавьер Гонсалес; бразильская актриса Луселия Сантус и многие другие звезды российского и мирового кино, а также деятели кино- и ТВ-индустрии.
В рамках фестиваля также состоялась гала-премьера полнометражного художественного фильма «Семь дней Петра Семёныча» кинорежиссёра, президента первого фестиваля «Евразия-Кинофест» Тиграна Кеосаяна. Показ фильма собрал больше 1100 зрителей.