Объявлены победители кинофестиваля «Евразия-Кинофест»

Отметим, форум проводила в Сочи автономная некоммерческая организация «Евразия» с 6 по 13 июня. Цель фестиваля — формирование общего евразийского кинопространства, укрепление культурных связей и продвижение традиционных ценностей через искусство. В конкурсную и внеконкурсную программу вошли фильмы из России, Армении, Индии, Сербии, Германии, Узбекистана, Казахстана, Турции, Бразилии, ЮАР и других стран. На фестивале собрались представители 26 стран и больше 15 тысяч человек. Всего было показано 90 фильмов, из них 45 премьер.