ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракет по Израилю с территории Ирана

Израильские военные сообщили, что с территории Ирана были запущены ракеты. Для их перехвата задействованы системы противовоздушной обороны.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону территории Государства Израиль», — говорится в публикации пресс-служба ЦАХАЛ.
Конфликт между Израилем и Ираном резко обострился в ночь на 13 июня. Израильские войска нанесли удары по объектам в Иране, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По данным израильской стороны, в результате атаки были уничтожены несколько высокопоставленных офицеров иранских ВВС.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна готова ответить силой на действия Израиля. Он подчеркнул, что Израиль не избежит ответственности за свои действия и понесет наказание. Также Хаменеи отметил, что Иран не проявит снисхождения в этом вопросе.