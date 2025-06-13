ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракет по Израилю с территории Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна готова ответить силой на действия Израиля. Он подчеркнул, что Израиль не избежит ответственности за свои действия и понесет наказание. Также Хаменеи отметил, что Иран не проявит снисхождения в этом вопросе.