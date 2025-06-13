«Выпускной — это адреналин, это кайф, это эйфория». В Беларуси проходят выпускные вечера

(Обновлено 21:39).
13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходят выпускные вечера для учащихся 11-х классов, передает корреспондент БЕЛТА.
Выпускница гимназии № 12 Минска Ангелина Варакович всегда мечтала пройти по красной дорожке, на выпускном мечта сбылась. «Я чувствую адреналин, я чувствую кайф, эйфорию — буквально через пару часов школьный этап моей жизни закончится, и я вылечу во взрослую жизнь. А еще я по-настоящему почувствую себя свободной — 11 лет в школе, пора уже переходить на новый уровень. Спасибо гимназии, что не оставляли на второй год», — смеется девушка и делится планами.
«Хочу поступить в университет, желательно в МГЛУ на новую специальность “цифровая лингвистика”. Баллы даже примерные неизвестны, очень мало мест, волнуюсь. ЦЭ для меня прошло нервно, было страшно. Ни одна репетиция, ни одно РТ не даст этих ощущений. Первый раз тебя обязательно должно немного потрясти, благодаря этому ты поймешь, что такое ЦЭ. Зато на следующих экзаменах становится легче», — поделилась выпускница.
Ее мама Ирина Варакович уверена, выпуск этого года ждет блестящее будущее. «Очень рада, что дочь отучилась в 12-й гимназии. Такой восхитительный праздник сегодня устроили для наших детей. За 11 лет гимназия стала нашей большой семьей. Желаю всего наилучшего детям и нашим дорогим учителям. Самое главное, чтобы все желания выпускников исполнялись, чтобы они были здоровы, чтобы они нашли верный путь и были достойными гражданами своей страны. А мы — родители — будем поддерживать их на всем жизненном пути», — подчеркнула мама выпускницы.
Директор гимназии № 12 Екатерина Петруша отметила, что для руководителя учреждения образования выпускной — это большое волнение. «Также это большая ответственность и радость, что в жизнь выпускаем таких красивых, креативных, взрослых детей. ЦЭ у нас прошел отлично. У нас три 100-балльника, от 90 до 99 баллов набрали 38 выпускников. Это прекрасные результаты. В этом выпуске уже три студента: два — медицинского университета, один — БНТУ. Такие высокие результаты достигнуты благодаря тому, что педагогический коллектив вместе с ребятами старались, работали на результат. У нас в гимназии созданы хорошие условия для того, чтобы ребята учились на хорошо и отлично», — констатировала она.
Выпускные вечера с вручением аттестатов об общем среднем образовании, в том числе особого образца с награждением золотой или серебряной медалью, проходят на базе школ, в отдельных случаях — в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, учреждениях культуры. Всего в этом году выпускниками 11-х классов стали более 56 тыс. молодых людей.
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