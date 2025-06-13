«Выпускной — это адреналин, это кайф, это эйфория». В Беларуси проходят выпускные вечера

Директор гимназии № 12 Екатерина Петруша отметила, что для руководителя учреждения образования выпускной — это большое волнение. «Также это большая ответственность и радость, что в жизнь выпускаем таких красивых, креативных, взрослых детей. ЦЭ у нас прошел отлично. У нас три 100-балльника, от 90 до 99 баллов набрали 38 выпускников. Это прекрасные результаты. В этом выпуске уже три студента: два — медицинского университета, один — БНТУ. Такие высокие результаты достигнуты благодаря тому, что педагогический коллектив вместе с ребятами старались, работали на результат. У нас в гимназии созданы хорошие условия для того, чтобы ребята учились на хорошо и отлично», — констатировала она.