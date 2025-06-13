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Гросси: радиоактивное загрязнение зафиксировано в Иране после удара по объекту

В МАГАТЭ уточнили, что радиационный фон вокруг ядерного объекта в иранском Натанзе не изменился.

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Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что радиационный фон вокруг ядерного объекта в иранском Натанзе не изменился после израильских ударов. Об этом организация написала на своей странице в социальной сети X.

Гросси уточнил, что внутри объекта зафиксировано радиоактивное загрязнение, преимущественно альфа-частицами. По его словам, такие частицы можно контролировать с помощью специальных защитных мер.

Напомним, что обострение конфликта между Ираном и Израилем произошло в ночь на 13 июня. Израильские вооруженные силы нанесли удары по иранским объектам, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По информации израильской стороны, в результате атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров ВВС Ирана.