Гросси: радиоактивное загрязнение зафиксировано в Иране после удара по объекту

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что радиационный фон вокруг ядерного объекта в иранском Натанзе не изменился после израильских ударов. Об этом организация написала на своей странице в социальной сети X.
Гросси уточнил, что внутри объекта зафиксировано радиоактивное загрязнение, преимущественно альфа-частицами. По его словам, такие частицы можно контролировать с помощью специальных защитных мер.
Напомним, что обострение конфликта между Ираном и Израилем произошло в ночь на 13 июня. Израильские вооруженные силы нанесли удары по иранским объектам, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По информации израильской стороны, в результате атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров ВВС Ирана.