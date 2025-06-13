Гросси: радиоактивное загрязнение зафиксировано в Иране после удара по объекту

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что радиационный фон вокруг ядерного объекта в иранском Натанзе не изменился после израильских ударов. Об этом организация написала на своей странице в социальной сети X.