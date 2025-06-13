В Таганроге задержали мужчину за дачу взятки инспектору ДПС

В ведомстве отметили, что во время несения службы инспектор остановил автомобиль для проверки документов. Однако водитель не смог предъявить необходимые бумаги, предусмотренные ПДД. Вместо этого он попытался передать сотруднику ГАИ 4 тысячи рублей, чтобы избежать наказания за управление транспортным средством без документов.