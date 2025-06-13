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В Таганроге задержали мужчину за дачу взятки инспектору ДПС

За езду без прав в Таганроге мужчина пытался откупиться 4 тыс. рублей.

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Источник: Комсомольская правда

В Таганроге сотрудники полиции пресекли попытку дачи взятки инспектору ДПС. Мужчина, управлявший автомобилем без документов, предложил 4 тысячи рублей за избежание ответственности, сообщили в главке полиции по Ростовской области.

В ведомстве отметили, что во время несения службы инспектор остановил автомобиль для проверки документов. Однако водитель не смог предъявить необходимые бумаги, предусмотренные ПДД. Вместо этого он попытался передать сотруднику ГАИ 4 тысячи рублей, чтобы избежать наказания за управление транспортным средством без документов.

Полицейский отказался от денег и задержал мужчину. Информация о происшествии была передана в дежурную часть УМВД России по Таганрогу. В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств инцидента.

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