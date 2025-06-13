Al Alam: Иран начал военную операцию против Израиля

Вооружённые силы Ирана начали военную операцию против Израиля в ответ на удары по своей территории, сообщил иранский телеканал Al Alam.
Ранее израильские военные заявили, что с иранской территории были выпущены ракеты. Для их перехвата Израиль задействовал системы противовоздушной обороны. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, запуск ракет в сторону израильской территории был зафиксирован незадолго до этого.
В ночь на 13 июня конфликт между двумя странами резко обострился. Израильские войска атаковали объекты на территории Ирана, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По информации израильской стороны, в результате ударов были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров иранских военно-воздушных сил.