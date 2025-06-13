Al Alam: Иран начал военную операцию против Израиля

Ранее израильские военные заявили, что с иранской территории были выпущены ракеты. Для их перехвата Израиль задействовал системы противовоздушной обороны. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, запуск ракет в сторону израильской территории был зафиксирован незадолго до этого.