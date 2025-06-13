В ряде районов Израиля объявлена воздушная тревога

В ночь на 13 июня конфликт между странами резко обострился. Израиль атаковал иранские объекты, в том числе инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По данным израильской стороны, в результате этих ударов были уничтожены несколько высокопоставленных офицеров иранских военно-воздушных сил.