В ряде районов Израиля объявлена воздушная тревога

В нескольких регионах Израиля сработали сирены воздушной тревоги из-за ракетных ударов, начатых Ираном. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии. По данным военных, ракеты были выпущены с иранской территории в сторону Израиля. Для их перехвата израильские силы задействовали системы противовоздушной обороны.
Как выяснилось, сигналы тревоги звучали, в том числе, в окрестностях Тель-Авива. Военные Израиля уточнили, что их системы зафиксировали пуски ракет, направленных на территорию страны.
Также стало известно, что в Иерусалиме и над Тель-Авивом были слышны взрывы.
Позже иранский телеканал Al Alam сообщил, что Вооружённые силы Ирана начали военную операцию против Израиля. Это стало ответом на удары израильских войск по объектам на территории Ирана.
В ночь на 13 июня конфликт между странами резко обострился. Израиль атаковал иранские объекты, в том числе инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По данным израильской стороны, в результате этих ударов были уничтожены несколько высокопоставленных офицеров иранских военно-воздушных сил.