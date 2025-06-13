«Суровое наказание»: Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответ на это предупредил, что Вооруженные силы исламской республики дадут законный ответ на удар Израиля так, что враги пожалеют о содеянном. Его американский коллега Дональд Трамп в свою очередь назвал атаку израильской армии на иранские ядерные объекты превосходной и сказал, что «впереди будет еще много всего».