«Суровое наказание»: Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля

Иран запустил сотни баллистических ракет по Израилю в рамках операции «Суровое наказание» в качестве ответа на удары по своей территории. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
По словам ее представителей, иранская армия готова противостоять «агрессии сионистского террористического режима».
— КСИР… осуществил свой сокрушительный и точный ответ против десятков целей, военных центров и авиабаз узурпаторского сионистского режима на оккупированных территориях, — передает сообщение корпуса Telegram-канал агентства Fars.
Израиль вечером 13 июня зафиксировал запуск ракет с территории Ирана. Позже стало известно, что около семи баллистических ракет пробили систему противовоздушной обороны «Железный купол» и упали в Тель-Авиве.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре заявил, что целью атак является устранение угрозы для еврейского государства, и отметил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответ на это предупредил, что Вооруженные силы исламской республики дадут законный ответ на удар Израиля так, что враги пожалеют о содеянном. Его американский коллега Дональд Трамп в свою очередь назвал атаку израильской армии на иранские ядерные объекты превосходной и сказал, что «впереди будет еще много всего».
Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».