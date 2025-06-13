Балицкий назвал решение Киева забрать тела военных вынужденной мерой

Попытки Киева не забирать из России тела более 6 тысяч украинских военных не помогут скрыть боевые потери, поскольку российская сторона обладает данными о количестве погибших боевиков ВСУ, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
В своем Telegram-канале он отметил, что для киевского режима решение забрать тела — не последствие договоренностей, а вынужденная мера.
«Их решение — не факт договоренностей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера: их практически заставили признать свои потери и вернуть тела родственникам», — написал он.
Балицкий подчеркнул, что Владимиру Зеленскому и его приближенным не удастся скрыть потери.
Напомним, РФ 6 июня приступила к гуманитарной акции по передаче тел более 6 тысяч украинских военных. Украина при этом не забирала погибших в течение пяти дней.
Ранее появились кадры процесса передачи тел погибших военных Украине.