«Артек» получил приготовленный Путиным особый подарок на 100-летний юбилей

«Чудо “Артека” — это команда людей, которая вкладывает все свое сердце, всю свою душу, отдают всю свою жизнь “Артеку”… “Артек” — это центр силы, место любви и мечты, место, где создается будущее нашей страны. Но самое важное, ребята, без вас его бы не было», — заявил на церемонии Сергей Кириенко.