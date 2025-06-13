Орден Почета коллективу «Артека» передали Сергей Кириенко и Дмитрий Чернышенко.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко 13 июня вручили Орден Почета коллективу международного детского центра «Артек». Указ о награждении был подписан в начале года российским президентом Владимиром Путиным. Торжественная церемония прошла в рамках праздничных мероприятий, посвященных 100-летию лагеря.
«Чудо “Артека” — это команда людей, которая вкладывает все свое сердце, всю свою душу, отдают всю свою жизнь “Артеку”… “Артек” — это центр силы, место любви и мечты, место, где создается будущее нашей страны. Но самое важное, ребята, без вас его бы не было», — заявил на церемонии Сергей Кириенко.
Дмитрий Чернышенко отметил, что «Артек» на протяжении века остается международным эталоном качества детского отдыха. По его словам, коллектив лагеря под руководством президента РФ создает условия для раскрытия талантов детей. Вице-премьер подчеркнул важную роль всех сотрудников центра — от преподавателей и вожатых до работников кухни, уборки и службы охраны.
Международный детский центр «Артек» был основан в 1925 году. Сегодня он принимает детей со всей России и зарубежных стран, реализуя образовательные и культурные программы. В юбилейном году в лагере проходят масштабные праздничные мероприятия.
Кириенко поблагодарил за хорошую работу коллектив «Артека» пресс-служба «Артека’Чернышенко подчеркнул, что каждый сотрудник лагеря помогает детям найти себя и свои таланты пресс-служба “Артека’Почетные гости из Москвы и ребята из “Артека” приняли участие в памятных мероприятиях пресс-служба “Артека’Орден Почета вручен “Артеку” в знак признания выдающихся заслуг коллектива в воспитании подрастающего поколения пресс-служба “Артека’Общая фотография с мероприятия по случаю вручения Ордена Почета пресс-служба “Артека’Дети радостно встретили почетных гостей, приехавших вручить Орден Почета коллективу лагеря пресс-служба “Артека’Дети приготовили гостям из Москвы подарок — праздничное шоу пресс-служба “Артека”.