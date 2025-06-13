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4 команды РПЛ интересуются защитником тольяттинского «Акрона» Савичевым

Несколько клубов Премьер-лиги хотели бы видеть 31-летнего капитана «красно-черных» в своем составе.

Как создавалась новая Россия

Несколько клубов Премьер-лиги хотели бы видеть 31-летнего капитана «красно-черных» в своем составе.

Константин Савичев в «Акроне» с июля 2021 года. До этого был в «Чайке», «Енисее», «Анжи», «СКА-Хабаровске» и дубле «Спартака». Соглашение с «молодыми и звонкими» рассчитано до конца следующего сезона.

Последний раз продлевал в апреле 2023-го. В прошедшем розыгрыше РПЛ забил гол и отдал результативную передачу в 26 встречах. Плюс восемь «горчичников». Transfermarkt оценивает защитника в 900 тыс. евро.

Об интересе четырех коллективов из чемпионата России сообщает «Чемпионат». Названия команд не раскрываются. Но уточняется, что Савичев сам задумывается об уходе из «Акрона». Тот якобы готов расстаться с ним бесплатно.

Недавно писали, что игрок белгородского «Салюта» Гагуа может присоединиться к тольяттинцам.

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