4 команды РПЛ интересуются защитником тольяттинского «Акрона» Савичевым

Константин Савичев в «Акроне» с июля 2021 года. До этого был в «Чайке», «Енисее», «Анжи», «СКА-Хабаровске» и дубле «Спартака». Соглашение с «молодыми и звонкими» рассчитано до конца следующего сезона.