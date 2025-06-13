4 команды РПЛ интересуются защитником тольяттинского «Акрона» Савичевым

Несколько клубов Премьер-лиги хотели бы видеть 31-летнего капитана «красно-черных» в своем составе.
Последний раз продлевал в апреле 2023-го. В прошедшем розыгрыше РПЛ забил гол и отдал результативную передачу в 26 встречах. Плюс восемь «горчичников». Transfermarkt оценивает защитника в 900 тыс. евро.
Об интересе четырех коллективов из чемпионата России сообщает «Чемпионат». Названия команд не раскрываются. Но уточняется, что Савичев сам задумывается об уходе из «Акрона». Тот якобы готов расстаться с ним бесплатно.
Недавно писали, что игрок белгородского «Салюта» Гагуа может присоединиться к тольяттинцам.
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