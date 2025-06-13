IRNA: Иранские ракеты попали в здание Министерства нацбезопасности Израиля

Иран нанес ракетный удар по зданию Министерства национальной безопасности Израиля, сообщило агентство IRNA. Несколько ракет достигли цели, вызвав разрушения.
Иранские Вооруженные силы сообщили о нанесении ударов по десяткам целей на территории Израиля, включая военных и авиабазы страны.
Ранее стало известно, что в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. По данным израильской армии, Иран запустил ракеты с территории своей страны в сторону Израиля. Для защиты израильские военные активировали системы противовоздушной обороны. Сигналы тревоги зафиксировали, в частности, вблизи Тель-Авива. Жители Иерусалима и Тель-Авива слышали звуки взрывов в небе.
Конфликт между Ираном и Израилем резко обострился прошлой ночью. Израиль нанес удары по иранским объектам, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По информации израильской стороны, в результате атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров иранских военно-воздушных сил.