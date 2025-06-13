IRNA: Иранские ракеты попали в здание Министерства нацбезопасности Израиля

Ранее стало известно, что в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. По данным израильской армии, Иран запустил ракеты с территории своей страны в сторону Израиля. Для защиты израильские военные активировали системы противовоздушной обороны. Сигналы тревоги зафиксировали, в частности, вблизи Тель-Авива. Жители Иерусалима и Тель-Авива слышали звуки взрывов в небе.