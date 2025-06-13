Мессенджер Max внесли в реестр российского программного обеспечения

Минцифры ведёт техническую подготовку к запуску сервисов, которые будут встроены в национальный мессенджер. Как сообщил глава ведомства Максут Шадаев, в приложение добавят цифрового помощника. Он сможет подсказывать пользователю, какие условия необходимо выполнить, подавать документы от его имени и передавать подтверждающие материалы прямо в чат.