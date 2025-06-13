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IRNA: 18 человек погибли в провинции Восточный Азербайджан из-за ударов Израиля

35 человек получили ранения в результате удара Израиля по иранской провинции Восточный Азербайджан.

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Источник: Комсомольская правда

В результате израильских ударов по провинции Восточный Азербайджан в Иране погибли 18 человек, сообщило агентство Fars. Еще 35 человек получили ранения различной степени тяжести.

«18 человек погибли в результате нападения Израиля на восточный Азербайджан», — говорится в публикации агентства.

Конфликт между Ираном и Израилем резко обострился в ночь на 13 июня. Израиль нанес удары по иранским объектам, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По информации израильских властей, в ходе атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров ВВС Ирана.

В ответ Иран начал военную операцию против Израиля, о чем сообщил телеканал Al Alam. Иранские вооруженные силы выпустили ракеты по израильской территории. В ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщила пресс-служба израильской армии. Для перехвата ракет были задействованы системы противовоздушной обороны.