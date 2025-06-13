IRNA: 18 человек погибли в провинции Восточный Азербайджан из-за ударов Израиля

Конфликт между Ираном и Израилем резко обострился в ночь на 13 июня. Израиль нанес удары по иранским объектам, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По информации израильских властей, в ходе атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров ВВС Ирана.