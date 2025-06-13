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Иран атаковал штаб Минобороны Израиля, где находилось все военное руководство

Иран атаковал штаб-квартиру Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщило агентство IRNA.

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Иран атаковал штаб-квартиру Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщило агентство IRNA.

По данным журналистов, внутри здания в момент удара находилось все израильское военное и политическое руководство.

— Иранские ракеты, предположительно, гиперзвуковые, взрываются при ударе о цели, а ночное небо над Тель-Авивом и Иерусалимом озаряют огромные огненные шары, — говорится в материале.

Израиль вечером 13 июня зафиксировал запуск ракет с территории Ирана. Позже стало известно, что около семи баллистических ракет пробили систему противовоздушной обороны «Железный купол» и упали в Тель-Авиве. Представители Корпуса стражей исламской революции вскоре сообщили, что Иран запустил сотни баллистических ракет по Израилю в рамках операции «Суровое наказание».

Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».