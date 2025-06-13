Группу из 88 россиян эвакуируют из Ирана через азербайджанскую границу

В ночь на 14 июня 2025 года 88 граждан России покинут Иран через сухопутную границу с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Баку в беседе с РИА Новости. Эвакуация организована из-за сложной ситуации в Иране.
Сотрудники посольств России в Иране и Азербайджане помогли подготовить переправу группы через границу. Среди тех, кто покидает страну, — известный кинорежиссер Федор Бондарчук и его коллеги. Российская сторона выразила благодарность Азербайджану за помощь в проведении эвакуации.
Причиной срочного выезда стало обострение конфликта между Ираном и Израилем. В ночь накануне Израиль атаковал иранские объекты, включая те, что связаны с ядерной программой. По данным израильской стороны, в результате ударов были уничтожены несколько высокопоставленных офицеров ВВС Ирана.