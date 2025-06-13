Группу из 88 россиян эвакуируют из Ирана через азербайджанскую границу

В ночь на 14 июня 2025 года 88 граждан России покинут Иран через сухопутную границу с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Баку в беседе с РИА Новости. Эвакуация организована из-за сложной ситуации в Иране.