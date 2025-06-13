Можно ли стричь кошку и собаку летом: как ухаживать за питомцами в жару

Голова и морда: минимальная филировка, чтобы не травмировать кожу. Шея и спина: основная зона теплообмена — здесь длину можно сократить до 10 мм (у длинношерстных) или чуть больше (для защиты от УФ).Брюхо и пах: до 5−8 мм для улучшения вентиляции. Лапы и область между пальцами: коротко, чтобы убрать грязь и предотвратить развитие дерматитов.