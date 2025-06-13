Tasnim: Иранские военные взяли в плен женщину-пилота сбитого самолета ЦАХАЛ

По данным иранского агентства Tasnim, военные Ирана захватили в плен женщину-пилота, управлявшую сбитым израильским самолетом.
Также стало известно, что по меньшей мере пять человек получили осколочные ранения в агломерации Тель-Авива в результате обстрела со стороны Ирана.
В ночь на 13 июня ситуация на Ближнем Востоке накалилась до предела из-за нового витка противостояния между Ираном и Израилем. ЦАХАЛ нанес мощные удары по иранским объектам. Атака затронула в том числе инфраструктуру, связанную с ядерной программой Ирана. Израильские власти заявили, что в результате операции были уничтожены несколько высокопоставленных офицеров иранских ВВС.
Иранское агентство Fars сообщило, что израильские удары по провинции Восточный Азербайджан унесли жизни 18 человек. Еще 35 местных жителей пострадали, получив ранения разной степени тяжести.
В ответ на действия Израиля Иран начал военную операцию. По информации телеканала Al Alam, иранские силы выпустили ракеты по израильской территории. В нескольких районах Израиля сработали сирены воздушной тревоги, а для защиты от ракет задействовали системы ПВО, уточнила пресс-служба израильской армии.