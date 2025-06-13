Tasnim: Иранские военные взяли в плен женщину-пилота сбитого самолета ЦАХАЛ

В ночь на 13 июня ситуация на Ближнем Востоке накалилась до предела из-за нового витка противостояния между Ираном и Израилем. ЦАХАЛ нанес мощные удары по иранским объектам. Атака затронула в том числе инфраструктуру, связанную с ядерной программой Ирана. Израильские власти заявили, что в результате операции были уничтожены несколько высокопоставленных офицеров иранских ВВС.