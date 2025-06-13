Миллиардер и друг принца Уильяма скончался, проглотив пчелу во время игры в поло

— До своей смерти Капур был хорошо известен своей любовью к поло и громкими браками. Он был женат на звезде Болливуда Каришме Капур, однако брак закончился ссорой. Позже она подала заявление о домашнем насилии, заявив, что однажды он ушел играть в поло, пока их сын был очень болен, — говорится в материале.