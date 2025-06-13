Миллиардер и друг принца Уильяма скончался, проглотив пчелу во время игры в поло

Индийский миллиардер, председатель компании Sona Comstar и друг британского принца Уильяма Санджай Капур скончался в возрасте 53 лет, проглотив пчелу во время игры в поло. Об этом сообщила газета Daily Mirror.
По данным журналистов, предприниматель потерял сознания после того, как в ходе матча 12 июня жало насекомого впилось ему в горло. Укус пчелы вызвал анафилактический шок, который спровоцировал сердечный приступ.
— До своей смерти Капур был хорошо известен своей любовью к поло и громкими браками. Он был женат на звезде Болливуда Каришме Капур, однако брак закончился ссорой. Позже она подала заявление о домашнем насилии, заявив, что однажды он ушел играть в поло, пока их сын был очень болен, — говорится в материале.
Помимо этого, незадолго до смерти Капур опубликовал в своих соцсетях такую фразу: «Ваше время на Земле ограничено. Оставьте “что, если” философам и вместо этого с головой погрузитесь в “почему нет”. Подписчики посчитали это страшным предсказанием.