IRNA: ракеты Ирана попали по зданию израильского Минобороны

Иранские ракеты дважды попали по зданию министерства обороны Израиля, сообщает агентство Ирана IRNA.
«Израильское министерство обороны стало целью второй раз», — сообщается в публикации.
Напомним, Иран во второй половине дня 13 июня в ответ на удары Израиля начал операцию под названием «Правдивое обещание 3».
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль не должен надеяться, что у него получится избежать ответа на удары. По данным на 22:00 по московскому времени, Иран начал третью волну ударов по Израилю.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев» против Ирана и нанес удары по военным и ядерным объектам страны.
Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, во время которого заявил, что Москва осуждает действия Израиля, нарушающие Устав ООН и международное право.