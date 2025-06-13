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IRNA: ракеты Ирана попали по зданию израильского Минобороны

Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля.

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Источник: Аргументы и факты

Иранские ракеты дважды попали по зданию министерства обороны Израиля, сообщает агентство Ирана IRNA.

«Израильское министерство обороны стало целью второй раз», — сообщается в публикации.

Напомним, Иран во второй половине дня 13 июня в ответ на удары Израиля начал операцию под названием «Правдивое обещание 3».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль не должен надеяться, что у него получится избежать ответа на удары. По данным на 22:00 по московскому времени, Иран начал третью волну ударов по Израилю.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев» против Ирана и нанес удары по военным и ядерным объектам страны.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, во время которого заявил, что Москва осуждает действия Израиля, нарушающие Устав ООН и международное право.