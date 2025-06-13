Axios: Вооруженные силы США помогают Израилю в отражении ракетных атак Ирана

Конфликт между Ираном и Израилем резко обострился в ночь на 13 июня. Израильские войска атаковали объекты на территории Ирана, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По информации израильской стороны, в результате ударов были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров иранских Военно-воздушных сил.