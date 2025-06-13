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Axios: Вооруженные силы США помогают Израилю в отражении ракетных атак Ирана

Участие американских военных в отражении атак Ирана официально не подтверждено.

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Источник: Комсомольская правда

Вооружённые силы США помогают Израилю отражать ракетные удары Ирана, сообщили израильские источники, на которые ссылается корреспондент Axios.

«Американские войска участвуют в отражении иранской атаки на Израиль», — подчеркнул корреспондент.

Израильские военные ранее заявили, что Иран запустил ракеты по их территории. Для защиты от атак задействованы системы противовоздушной обороны Израиля. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что зафиксировала ракетные пуски из Ирана в сторону израильской территории.

Конфликт между Ираном и Израилем резко обострился в ночь на 13 июня. Израильские войска атаковали объекты на территории Ирана, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По информации израильской стороны, в результате ударов были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров иранских Военно-воздушных сил.

В ответ Иран начал военную операцию против Израиля, сообщил телеканал Al Alam. По данным агентства IRNA, иранские ракеты ударили по зданию Министерства национальной безопасности Израиля. Часть ракет достигла цели, вызвав разрушения.