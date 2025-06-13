Глава Минобороны Израиля Кац заявил, что Иран пересёк красные линии

Израиль и Иран оказались на грани масштабного конфликта после резкого обострения ситуации в ночь на 13 июня 2025 года. Израильские вооружённые силы нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По данным израильских источников, в результате атак были уничтожены несколько высокопоставленных офицеров иранских ВВС. В ответ Иран начал военную операцию против Израиля, о чём сообщил местный телеканал Al Alam.