Глава Минобороны Израиля Кац заявил, что Иран пересёк красные линии

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран нарушил недопустимые границы, выпустив ракеты по гражданским объектам в Израиле.
Глава израильского Минобороны заверил, что страна продолжит защищать своих граждан и заставит иранский режим понести суровое наказание за свои действия. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в это время проводит срочные консультации с представителями силовых ведомств, чтобы определить дальнейшие шаги.
Израиль и Иран оказались на грани масштабного конфликта после резкого обострения ситуации в ночь на 13 июня 2025 года. Израильские вооружённые силы нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По данным израильских источников, в результате атак были уничтожены несколько высокопоставленных офицеров иранских ВВС. В ответ Иран начал военную операцию против Израиля, о чём сообщил местный телеканал Al Alam.