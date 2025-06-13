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Глава Минобороны Израиля Кац заявил, что Иран пересёк красные линии

Кац назвал удары по гражданским объектам в Израиле пересечением красных линий.

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Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран нарушил недопустимые границы, выпустив ракеты по гражданским объектам в Израиле.

Глава израильского Минобороны заверил, что страна продолжит защищать своих граждан и заставит иранский режим понести суровое наказание за свои действия. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в это время проводит срочные консультации с представителями силовых ведомств, чтобы определить дальнейшие шаги.

Израиль и Иран оказались на грани масштабного конфликта после резкого обострения ситуации в ночь на 13 июня 2025 года. Израильские вооружённые силы нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По данным израильских источников, в результате атак были уничтожены несколько высокопоставленных офицеров иранских ВВС. В ответ Иран начал военную операцию против Израиля, о чём сообщил местный телеканал Al Alam.