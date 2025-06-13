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В Ростовской области в ДТП погиб 12-летний водитель мопеда

В Боковском районе в ДТП погиб водитель мопеда и пострадал пассажир автомобиля.

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Источник: Комсомольская правда

В Боковском районе Ростовской области на трассе «Вешенская-Миллерово» произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мопеда. Авария случилась 13 июня в 17.10, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, 12-летний подросток, управляя мопедом, не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта» на нерегулируемом перекрестке.

В результате столкновения юный водитель мопеда скончался на месте от полученных травм. Пассажир автомобиля, 27-летний мужчина, был госпитализирован с травмами.

В Госавтоинспекции Ростовской области напомнили родителям о недопустимости управления транспортными средствами несовершеннолетними. Подобные случаи приводят к тяжелым последствиям, в том числе к гибели детей.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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