В Ростовской области в ДТП погиб 12-летний водитель мопеда

В Боковском районе Ростовской области на трассе «Вешенская-Миллерово» произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мопеда. Авария случилась 13 июня в 17.10, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, 12-летний подросток, управляя мопедом, не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта» на нерегулируемом перекрестке.
В результате столкновения юный водитель мопеда скончался на месте от полученных травм. Пассажир автомобиля, 27-летний мужчина, был госпитализирован с травмами.
В Госавтоинспекции Ростовской области напомнили родителям о недопустимости управления транспортными средствами несовершеннолетними. Подобные случаи приводят к тяжелым последствиям, в том числе к гибели детей.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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