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Белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал, что лето 2025 будет теплее, чем обычно

Синоптик Дмитрий Рябов сказал, что лето 2025 в Беларуси будет теплее, чем обычно.

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Источник: Комсомольская правда

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал, что лето 2025 будет теплее, чем обычно бывает в республике. Об этом он сообщил в эфире телеканала ОНТ.

— Лето в Беларуси в этом году ожидается более теплым, чем обычно, — сказал телесиноптик. — Говорить про аномально жаркое лето, о котором пишут сейчас в интернете, я бы воздержался. Почему? Надо быть осторожным с информацией в интернете.

Напомним, ранее синоптик Дмитрий Рябов пообещал белорусам «персиковое» лето 2025: «Жарче нормы из-за горячих атмосферных монстров, но и с периодами, когда нужны будут куртки».

Ранее синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».