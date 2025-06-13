Белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал, что лето 2025 будет теплее, чем обычно бывает в республике. Об этом он сообщил в эфире телеканала ОНТ.
— Лето в Беларуси в этом году ожидается более теплым, чем обычно, — сказал телесиноптик. — Говорить про аномально жаркое лето, о котором пишут сейчас в интернете, я бы воздержался. Почему? Надо быть осторожным с информацией в интернете.
Напомним, ранее синоптик Дмитрий Рябов пообещал белорусам «персиковое» лето 2025: «Жарче нормы из-за горячих атмосферных монстров, но и с периодами, когда нужны будут куртки».
Ранее синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».