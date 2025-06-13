Белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал, что лето 2025 будет теплее, чем обычно

— Лето в Беларуси в этом году ожидается более теплым, чем обычно, — сказал телесиноптик. — Говорить про аномально жаркое лето, о котором пишут сейчас в интернете, я бы воздержался. Почему? Надо быть осторожным с информацией в интернете.