Совбез ООН проводит экстренное заседание из-за атак Израиля по Ирану

В Нью-Йорке прошло срочное заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе Ирана. Причиной стало нападение Израиля на иранскую территорию. Тегеран решительно осудил действия израильских властей, назвав их нарушением международного права.
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо председателю Совета Безопасности. В нем он указал, что Израиль при поддержке США атаковал мирные объекты, включая учреждения ядерной энергетики, находящиеся под контролем международных организаций. Иравани подчеркнул, что эти действия носят провокационный и преступный характер. Он призвал ООН немедленно отреагировать и принять меры против нарушителей.
Иран настаивает на том, что атаки Израиля угрожают стабильности в регионе. Тегеран требует от международного сообщества осуждения действий израильских властей и защиты суверенитета страны. Заседание Совета Безопасности стало площадкой для обсуждения дальнейших шагов в ответ на эскалацию конфликта.
Напомним, что атаки Израиля по Ирану произошли в ночь на 13 июня 2025 года. ЦАХАЛ нанес удары по объектам на территории Ирана, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По данным израильских источников, в результате атак были уничтожены несколько высокопоставленных офицеров.