Совбез ООН проводит экстренное заседание из-за атак Израиля по Ирану

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо председателю Совета Безопасности. В нем он указал, что Израиль при поддержке США атаковал мирные объекты, включая учреждения ядерной энергетики, находящиеся под контролем международных организаций. Иравани подчеркнул, что эти действия носят провокационный и преступный характер. Он призвал ООН немедленно отреагировать и принять меры против нарушителей.