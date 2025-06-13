«Смотри! Прямо над нами!»: В Сети появились кадры атаки на Тель-Авив

Операция, которую проводит Иран, получила название «Суровое наказание». По данным местных СМИ, система ПВО «Железный купол» смогла перехватить более 50 снарядов. Однако, несмотря на активность оборонительных комплексов, часть ракет всё же достигла целей. На улицах Тель-Авива зафиксированы разрушения, сообщается о попаданиях и возгораниях, в том числе в районе, прилегающем к зданию Министерства обороны Израиля.