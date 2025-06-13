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«Смотри! Прямо над нами!»: В Сети появились кадры атаки на Тель-Авив

Момент атаки на Тель-Авив попал на видео — кадры прислали жители израильского города Явне. По информации SHOT, жители стали свидетелями массированного ракетного удара, который сопровождался яркими вспышками и взрывами.

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Источник: Life.ru

Момент атаки на Тель-Авив. Видео © SHOT.

«Смотри, что-то там бахнуло. А это куда летит? Смотри! Прямо над нами!» — слышен голос за кадром.

Операция, которую проводит Иран, получила название «Суровое наказание». По данным местных СМИ, система ПВО «Железный купол» смогла перехватить более 50 снарядов. Однако, несмотря на активность оборонительных комплексов, часть ракет всё же достигла целей. На улицах Тель-Авива зафиксированы разрушения, сообщается о попаданиях и возгораниях, в том числе в районе, прилегающем к зданию Министерства обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что Иранские вооружённые силы нанесли второй ракетный удар по территории Израиля. По данным местных СМИ, несколько снарядов достигли района, где располагается Министерство национальной безопасности. Удары стали частью масштабной атаки, которую Тегеран позиционирует как ответ на действия Израиля в регионе.