Израиль опроверг информацию о взятом в Иране в плен израильском летчике

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла данные о сбитом над Ираном истребителе, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы израильской армии.
Собеседник подчеркнул, что информация о взятии в плен израильского пилота также не соответствует действительности.
«Израильская армия опровергает информацию о сбитом истребителе над территорией Ирана, а также информацию о том, что пилот был взят в плен», — сказал он.
Напомним, агентство Tasnim ранее сообщило, что иранские военные сбили 13 июня два военных самолета Израиля, а одного из пилотов взяли в плен.
Отмечалось, что пилотом является женщина.