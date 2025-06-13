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Израиль опроверг информацию о взятом в Иране в плен израильском летчике

По данным ЦАХАЛ, Иран не сбивал израильский истребитель.

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Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла данные о сбитом над Ираном истребителе, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы израильской армии.

Собеседник подчеркнул, что информация о взятии в плен израильского пилота также не соответствует действительности.

«Израильская армия опровергает информацию о сбитом истребителе над территорией Ирана, а также информацию о том, что пилот был взят в плен», — сказал он.

Напомним, агентство Tasnim ранее сообщило, что иранские военные сбили 13 июня два военных самолета Израиля, а одного из пилотов взяли в плен.

Отмечалось, что пилотом является женщина.