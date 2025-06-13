Гросси заявил об уничтожении части завода в Натанзе, где Иран обогащал уран

В иранском городе Натанз в результате атаки полностью разрушена наземная часть завода, где проводилось обогащение урана. Также серьезно повреждена электроинфраструктура объекта. Об этом сообщил руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Он подчеркнул, что ядерные объекты не должны становиться мишенью военных ударов. Гросси также отметил, что готов в кратчайшие сроки посетить Иран, чтобы оценить обстановку и обеспечить безопасность ядерных установок. По его словам, МАГАТЭ намерено отправить в страну специалистов для защиты объектов и содействия их использованию исключительно в мирных целях.
В ночь на 13 июня обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась. Израиль нанес серию мощных ударов по иранским военным и ядерным объектам. По данным израильских властей, в ходе операции были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров Военно-воздушных сил Ирана. Конфликт между странами вышел на новый уровень, вызвав обеспокоенность международного сообщества.