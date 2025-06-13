Гросси заявил об уничтожении части завода в Натанзе, где Иран обогащал уран

Он подчеркнул, что ядерные объекты не должны становиться мишенью военных ударов. Гросси также отметил, что готов в кратчайшие сроки посетить Иран, чтобы оценить обстановку и обеспечить безопасность ядерных установок. По его словам, МАГАТЭ намерено отправить в страну специалистов для защиты объектов и содействия их использованию исключительно в мирных целях.