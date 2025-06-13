Расчёты ПВО отражают атаку беспилотников в Воронежской области

А ранее в России испытали лазерные комплексы для борьбы с беспилотниками, которые в будущем будут интегрированы в систему ПВО. Итоги тестирования подтвердили заявленные изготовителями параметры. Испытания проводились на полигоне под эгидой ВПК и Минпромторга с участием «Ростеха», «Росатома» и других ведущих предприятий ОПК.