Третья волна ракетной атаки на Израиль: что известно

Напомним, что в ночь на 13 июня ЦАХАЛ запустил масштабную операцию «Восходящий лев», в ходе которой израильская авиация нанесла удары по иранским военным объектам, включая инфраструктуру ядерной программы. Атаки проводились волнами в разных регионах Ирана, в том числе в Тегеране. В результате были уничтожены ряд высокопоставленных военных, включая начальника генштаба и командующего КСИР, а также несколько ученых, связанных с ядерными разработками.