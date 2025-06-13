Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третья волна ракетной атаки на Израиль: что известно

Началась третья волна ответного удара Ирана по Израилю.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В пятницу вечером Иран начал третью волну ракетных ударов по Израилю, как сообщает иранский телеканал IRIB.

«Начинается третья волна ракетной атаки Ирана», — передает Telegram-канал IRIB.

Сообщения об ответных мерах Ирана появились после того, как верховный лидер страны Али Хаменеи пообещал жестко ответить Израилю.

Напомним, что в ночь на 13 июня ЦАХАЛ запустил масштабную операцию «Восходящий лев», в ходе которой израильская авиация нанесла удары по иранским военным объектам, включая инфраструктуру ядерной программы. Атаки проводились волнами в разных регионах Ирана, в том числе в Тегеране. В результате были уничтожены ряд высокопоставленных военных, включая начальника генштаба и командующего КСИР, а также несколько ученых, связанных с ядерными разработками.

Накануне руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о полном разрушении наземной части завода в иранском городе Натанз из-за атак.

Ранее KP.RU подробно писал об атаке Израиля на Иран.