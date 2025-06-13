Третья волна ракетной атаки на Израиль: что известно

В пятницу вечером Иран начал третью волну ракетных ударов по Израилю, как сообщает иранский телеканал IRIB.
«Начинается третья волна ракетной атаки Ирана», — передает Telegram-канал IRIB.
Сообщения об ответных мерах Ирана появились после того, как верховный лидер страны Али Хаменеи пообещал жестко ответить Израилю.
Напомним, что в ночь на 13 июня ЦАХАЛ запустил масштабную операцию «Восходящий лев», в ходе которой израильская авиация нанесла удары по иранским военным объектам, включая инфраструктуру ядерной программы. Атаки проводились волнами в разных регионах Ирана, в том числе в Тегеране. В результате были уничтожены ряд высокопоставленных военных, включая начальника генштаба и командующего КСИР, а также несколько ученых, связанных с ядерными разработками.
Накануне руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о полном разрушении наземной части завода в иранском городе Натанз из-за атак.
Ранее KP.RU подробно писал об атаке Израиля на Иран.