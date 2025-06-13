СМИ: Иранские ракеты попали в здание Министерства нацбезопасности Израиля

Иран нанес ракетный удар по зданию Министерства национальной безопасности Израиля, сообщило агентство IRNA. Несколько ракет поразили цель, что привело к разрушениям.
Вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов по десяткам целей на израильской территории, включая военные объекты и авиабазы.
Ранее стало известно о срабатывании сирен воздушной тревоги в ряде районов Израиля. По данным израильской армии, Иран осуществил запуск ракет со своей территории в направлении Израиля. В ответ израильские военные активировали системы противовоздушной обороны. Сигналы тревоги были зафиксированы, в частности, вблизи Тель-Авива. Жители Иерусалима и Тель-Авива слышали звуки взрывов в небе.
Конфликт между Ираном и Израилем резко обострился прошлой ночью. Израиль нанес удары по иранским объектам, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По информации израильской стороны, в результате атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Ирана, а также ученые.
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