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СМИ: Иранские ракеты попали в здание Министерства нацбезопасности Израиля

Иран нанес ракетный удар по зданию Министерства национальной безопасности Израиля, сообщило агентство IRNA.

Как создавалась новая Россия

Иран нанес ракетный удар по зданию Министерства национальной безопасности Израиля, сообщило агентство IRNA. Несколько ракет поразили цель, что привело к разрушениям.

Вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов по десяткам целей на израильской территории, включая военные объекты и авиабазы.

Ранее стало известно о срабатывании сирен воздушной тревоги в ряде районов Израиля. По данным израильской армии, Иран осуществил запуск ракет со своей территории в направлении Израиля. В ответ израильские военные активировали системы противовоздушной обороны. Сигналы тревоги были зафиксированы, в частности, вблизи Тель-Авива. Жители Иерусалима и Тель-Авива слышали звуки взрывов в небе.

Конфликт между Ираном и Израилем резко обострился прошлой ночью. Израиль нанес удары по иранским объектам, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По информации израильской стороны, в результате атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Ирана, а также ученые.

Читайте материал по теме: ЦАХАЛ: Иран выпустил десятки дополнительных ракет в сторону Израиля.