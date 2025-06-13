«Остаемся сильными»: русскоязычные жители Израиля пережидают взрывы в метро

В связи с ответными ударами иранской армии по Израилю, жители страны, включая русскоязычных, укрываются в метрополитене и бомбоубежищах. Кадры из убежищ публикуются в социальных сетях.
— Остаемся сильными. Это новый экспириенс, — говорит одна из девушек на видео, демонстрируя оптимизм.
На видео, распространяемых в Сети, видно, как люди, в том числе девушки, сидят на полу метро босиком, имея при себе только небольшие рюкзаки и телефоны, передает РЕН ТВ.
Израиль вечером 13 июня зафиксировал запуск ракет с территории Ирана. Позже стало известно, что около семи баллистических ракет пробили систему ПВО «Железный купол» и упали в Тель-Авиве.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».