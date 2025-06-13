В Раде посчитали, сколько человек получит армия Украины из-за снижения возраста мобилизации

Напомним, что с февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, сроки которой несколько раз продлевались. Изначально призыв распространялся на мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года нижний возрастной порог был снижен до 25 лет.