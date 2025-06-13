По словам депутата Верховной рады Украины Сергея Евтушка, согласно подсчетам Генштаба и Минобороны страны, снижение призывного возраста на один год позволит привлечь в ВСУ около 100 тысяч новых военнослужащих.
«Каждый год — 100 тыс. Если мобилизационный возраст меняется с 25 лет на 24 года, то плюс 100 тыс. человек [можно призвать]. Так посчитали в Генштабе», — передает нардеп.
Однако, как он отметил, украинское руководство не планирует уменьшать призывной возраст.
Напомним, что с февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, сроки которой несколько раз продлевались. Изначально призыв распространялся на мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года нижний возрастной порог был снижен до 25 лет.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы киевских властей начать призыв 18-летних юношей. В своем выступлении она подчеркнула, что администрация Владимира Зеленского, стремясь удержаться у власти, готова на радикальные шаги, вплоть до мобилизации учащихся старших классов.