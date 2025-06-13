«Она взорвалась, Костян!»: Появились кадры ракетной атаки недалеко от города Кармиэль

Один из подписчиков телеграм-канала, отправивший видео, заявил, что из примерно 300 запущенных ракет около 15 достигли своих целей. Он отметил, что удары пришлись в основном по жилым кварталам, и по его мнению, эффективность атаки выглядела значительно ниже ожидаемого.