«Она взорвалась, Костян!»: Появились кадры ракетной атаки недалеко от города Кармиэль

Падающие снаряды. Видео © SHOT.
«Она сейчас куда-то упадёт! Она взорвалась, Костян!» — прокомментировал зрелище очевидец.
Один из подписчиков телеграм-канала, отправивший видео, заявил, что из примерно 300 запущенных ракет около 15 достигли своих целей. Он отметил, что удары пришлись в основном по жилым кварталам, и по его мнению, эффективность атаки выглядела значительно ниже ожидаемого.
Ранее в Иране сообщили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал третью волну ракетных атак по Израилю со стороны республики. Эскалация конфликта развивается на фоне серии взаимных ударов между двумя странами.