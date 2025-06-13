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Аэропорт Тамбова закрыли из-за вопросов безопасности

Аэропорт Тамбова временно перестал принимать и отправлять самолеты ради обеспечения безопасности воздушных перевозок пассажиров. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Как создавалась новая Россия

Авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Аэропорт Тамбова временно перестал принимать и отправлять самолеты ради обеспечения безопасности воздушных перевозок пассажиров. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов», — говорится в заявлении Кореняко. Оно опубликовано в его личном telegram-канале.

Меры приняты на фоне очередной попытки ВСУ атаковать российские регионы. Подробнее о том, как силы ПВО России отражают налеты украинских дронов — в онлайн-трансляции URA.RU.