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Иран признал факт утечки радиоактивных веществ на ядерном объекте в Натанзе

Факт небольшой утечки радиоактивных веществ в Натанзе признали в Иране.

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Источник: Комсомольская правда

По данным представителя иранского агентства по атомной энергии Бехруза Камальванди, в результате израильского удара по объекту в Натанзе произошёл незначительный выброс радиоактивных материалов, однако за пределы территории заражение не вышло.

«В Натанзе повреждения в основном поверхностные, потому что основная часть объекта в этом месте находится под землей. Внутри объекта произошла очень небольшая утечка, загрязнение никак не распространилось на внешнюю среду», — сказал Камальванди.

Напомним, что накануне глава израильского оборонного ведомства Исраэль Кац официально признал проведение превентивных ударов по иранской территории. Одновременно он предупредил о высокой вероятности скорого ответного удара со стороны Ирана.

Позднее Иран заявил о начале третьей волны ракетных ударов по Израилю в пятницу вечером.

Ранее KP.RU подробно писал о происходящем между Израилем и Ираном.