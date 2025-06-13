Авантюра Западного Иерусалима грозит ядерной катастрофой

Ирано-израильский конфликт стоит на гране масштабной ядерной катастрофы. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Обсуждение ситуации на Ближнем Востоке прошло в рамках заседания Совета безопасности Организации. На ней выступил и российский постпред.
«Мы вынуждены обсуждать новую, опаснейшую и безответственную авантюру Западного Иерусалима в регионе, на этот раз еще и подталкивающую регион к масштабной ядерной катастрофе», — отметил Небензя.
Минувшей ночью Израиль массированно атаковал территорию Ирана. Ударам подверглись ядерные объекты, жилые массивы, дома высокопоставленных военных и ученых. Иран пообещал серьезный ответ. На данный момент известно о трех волнах ракетных атак. Сообщалось, что иранские снаряды попали в Министерство нацбезопасности Израиля.