Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авантюра Западного Иерусалима грозит ядерной катастрофой

Ирано-израильский конфликт стоит на гране масштабной ядерной катастрофы.

Как создавалась новая Россия

Ирано-израильский конфликт стоит на гране масштабной ядерной катастрофы. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Обсуждение ситуации на Ближнем Востоке прошло в рамках заседания Совета безопасности Организации. На ней выступил и российский постпред.

«Мы вынуждены обсуждать новую, опаснейшую и безответственную авантюру Западного Иерусалима в регионе, на этот раз еще и подталкивающую регион к масштабной ядерной катастрофе», — отметил Небензя.

Минувшей ночью Израиль массированно атаковал территорию Ирана. Ударам подверглись ядерные объекты, жилые массивы, дома высокопоставленных военных и ученых. Иран пообещал серьезный ответ. На данный момент известно о трех волнах ракетных атак. Сообщалось, что иранские снаряды попали в Министерство нацбезопасности Израиля.