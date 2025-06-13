МИД Ирана: удары Израиля вынудили Тегеран «сойти с пути дипломатии»

«Мы консультировались с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди о проведении нового раунда переговоров с представителями правительства США, но агрессивные действия сионистского режима, который напал на Иран и убил военачальников и представителей академической элиты, сбили нас с пути дипломатии», — сказал он.