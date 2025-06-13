МИД Ирана: удары Израиля вынудили Тегеран «сойти с пути дипломатии»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что иранская сторона вела с Оманом консультации по очередному раунду переговоров в Соединёнными Штатами, однако удары ЦАХАЛ заставили Тегеран и США сойти с пути дипломатии.
«Мы консультировались с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди о проведении нового раунда переговоров с представителями правительства США, но агрессивные действия сионистского режима, который напал на Иран и убил военачальников и представителей академической элиты, сбили нас с пути дипломатии», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе телефонной беседы с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Его цитирует иранское внешнеполитическое ведомство.
Соединённые Штаты и Тегеран вели непрямые переговоры, посредником является Оман. Вашингтон настаивает на том, чтобы Ира отказался от обогащения урана. Шестой раунд переговоров был назначен на 15 июня текущего года.
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